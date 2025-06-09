Соцмережу X можуть визнати порнографічною платформою у Франції

Франція може офіційно визнати соцмережу X (раніше Twitter) Ілона Маска платформою з порнографічним контентом.

Підстави вважати X порносайтом

Тож, уряд країни розглядає можливість включити X до переліку сайтів, які мають впровадити сувору вікову перевірку для доступу користувачів, повідомляє Politico, інформує 24 Канал.

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В офісі міністерки цифрових технологій Франції Клари Шаппаз зазначили, що соцмережа X "із 2024 року допускає поширення порнографічного контенту", а отже, має підпадати під ту ж правову категорію, що й спеціалізовані порносайти.

Що далі

Команді Шаппаз доручили вивчити можливість внесення X до переліку сайтів, які відповідно до нового французького декрету зобов'язані перевіряти вік користувачів.

У коментарі для Quotidien міністерка зазначила, що платформа "найближчим часом отримає ті самі папери, що і YouPorn" – тобто припис або обмежити дорослий контент, або запровадити вікову перевірку.

Важливо. Франція вже зобов'язала всі сайти з контентом 18+ забезпечити верифікацію віку користувачів до 7 червня. У разі порушень платформи можуть бути оштрафовані, видалені з пошукових систем або навіть заблоковані.