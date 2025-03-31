Що відомо про компанію
Про успішну угоду повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. До початку епідемії пташиного грипу Hillandale Farms мала 20 мільйонів курей-несучок.
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Довідково. Компанія, заснована у 1958 році, є одним з найбільших виробників курячих яєць у США.
Це вже друге придбання для Global Eggs після покупки у листопаді 2024 року іспанського яєчного об'єднання Grupo Hevo.
Попит на яйця
Рікардо Фаріа оцінює річний дохід нового холдингу в понад 2 мільярда доларів. Він зазначає, що попит на яйця змінився: якщо раніше вони були популярні серед споживачів із обмеженим бюджетом, то тепер яйця стали основним продуктом для людей різних соціальних та економічних класів.
Фаріа прогнозує зростання споживання курячих яєць, особливо в західних країнах.
Плани компанії
До оголошення про покупку Hillandale Farms, Global Eggs планувала провести первинне публічне розміщення акцій на Нью-Йоркській біржі, але тепер цей план відкладено. Компанія зосередиться на інтеграції нового придбання та зміцненні своїх брендів.