"Яєчний король" розширює бізнес – поглинув американського виробника за 1,1 мільярд доларів

Бразильська корпорація Global Eggs, яка належить Рікардо Фарії, придбала американську компанію Hillandale Farms за 1,1 мільярдів доларів.

Що відомо про компанію

Про успішну угоду повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. До початку епідемії пташиного грипу Hillandale Farms мала 20 мільйонів курей-несучок.

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Довідково. Компанія, заснована у 1958 році, є одним з найбільших виробників курячих яєць у США.

Це вже друге придбання для Global Eggs після покупки у листопаді 2024 року іспанського яєчного об'єднання Grupo Hevo.

Попит на яйця

Рікардо Фаріа оцінює річний дохід нового холдингу в понад 2 мільярда доларів. Він зазначає, що попит на яйця змінився: якщо раніше вони були популярні серед споживачів із обмеженим бюджетом, то тепер яйця стали основним продуктом для людей різних соціальних та економічних класів.

Фаріа прогнозує зростання споживання курячих яєць, особливо в західних країнах.

Плани компанії

До оголошення про покупку Hillandale Farms, Global Eggs планувала провести первинне публічне розміщення акцій на Нью-Йоркській біржі, але тепер цей план відкладено. Компанія зосередиться на інтеграції нового придбання та зміцненні своїх брендів.