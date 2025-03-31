"Яєчний король" розширює бізнес – поглинув американського виробника за 1,1 мільярд доларів
- Бразильська корпорація Global Eggs придбала американську компанію Hillandale Farms за 1,1 мільярд доларів.
- Global Eggs відклала первинне публічне розміщення акцій, щоб зосередитися на інтеграції нового придбання.
- Рікардо Фаріа прогнозує річний дохід нового холдингу в понад 2 мільярди доларів та зростання споживання яєць, особливо в західних країнах.
Бразильська корпорація Global Eggs, яка належить Рікардо Фарії, придбала американську компанію Hillandale Farms за 1,1 мільярдів доларів.
Що відомо про компанію
Про успішну угоду повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. До початку епідемії пташиного грипу Hillandale Farms мала 20 мільйонів курей-несучок.
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Довідково. Компанія, заснована у 1958 році, є одним з найбільших виробників курячих яєць у США.
Це вже друге придбання для Global Eggs після покупки у листопаді 2024 року іспанського яєчного об'єднання Grupo Hevo.
Попит на яйця
Рікардо Фаріа оцінює річний дохід нового холдингу в понад 2 мільярда доларів. Він зазначає, що попит на яйця змінився: якщо раніше вони були популярні серед споживачів із обмеженим бюджетом, то тепер яйця стали основним продуктом для людей різних соціальних та економічних класів.
Фаріа прогнозує зростання споживання курячих яєць, особливо в західних країнах.
Плани компанії
До оголошення про покупку Hillandale Farms, Global Eggs планувала провести первинне публічне розміщення акцій на Нью-Йоркській біржі, але тепер цей план відкладено. Компанія зосередиться на інтеграції нового придбання та зміцненні своїх брендів.