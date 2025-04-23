Google можуть змусити продати Chrome: стартував найгучніший антимонопольний процес за 25 років

У США стартував масштабний антимонопольний процес проти Google, яку торік визнали монополістом у сфері вебпошуку. Міністерство юстиції та прокурори кількох штатів вимагають розділення гіганта: мовляв, бізнес Google став занадто впливовим і небезпечним для конкуренції.

Що вимагає уряд США від Google

Слухання проходять у Вашингтоні під головуванням судді Аміта Мехти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Представники Мін'юсту пропонують змусити Google продати браузер Chrome, а також виділити Android і Play Store в окремі компанії.

Крім того, компанію хочуть зобов'язати ліцензувати пошукові дані для конкурентів та припинити платити за місце "за замовчуванням" на пристроях.

Позиція Google

Google усе це називає "екстремальними заходами", які нібито лише нашкодять користувачам і несправедливо винагородять конкурентів.

"Google "чесно завоювала" свою позицію, а продаж Chrome може поставити під загрозу роботу багатьох сторонніх сервісів – наприклад, Samsung та Opera, які користуються його відкритим кодом", – наполягає захист компанії.

Як ШІ може загострити проблему

Прокурори у свою чергу зауважили, що перевага Google у пошуку дає їй ще більшу фору у сфері штучного інтелекту. Серед прикладів – угода з Samsung щодо встановлення ШІ-помічника Gemini за замовчуванням.

Зауважте. Це перший за понад 25 років судовий процес, у якому США можуть примусово розділити технологічну компанію. Останнім таким випадком було розділення AT&T у 1982 році, а найвідомішим — процес проти Microsoft у 90-х. Очікується, що рішення у справі оголосять до серпня.