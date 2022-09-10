Google запустив безкоштовний сервіс Market Finder в Україні: які переваги він дає підприємцям

Google запустив в Україні безкоштовний інструмент Market Finder. Ресурс допомагає бізнесу виходити на нові ринки, шукати нових клієнтів та збільшувати експортні продажі у режимі онлайн.

Як пояснює сам Google, на платформі, з-поміж іншого, зібрані корисні посібники, відео та поради. Вони максимально полегшать українським компаніям перші кроки виходу на експортний ринок.

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Що пропонує Market Finder українським підприємцям

Безкоштовний сервіс дозволяє українським підприємцям отримати легкий доступ до статистичних даних, інструментів та ресурсів, щоб розпочати розвиток власного бізнесу на міжнародному рівні.

Хочете продавати свої товари на іноземних ринках, але не знаєте, з чого почати? Пропонуємо перевірити готовність вашого бізнесу до експорту та отримати персоналізований звіт за допомогою інтерактивного сервісу My Export Score,

– презентують одну з можливостей у Google.

До слова, у Market Finder зібрано показники, що охоплюють близько 40 найрізноманітніших напрямків – від логістики та купівельної поведінки до повного економічного профілю.

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Переваги для бізнесу

Сервіс допоможе визначити нові потенційні ринки для українського бізнесу, отримати інформацію про операції та розпочати продаж товарів чи послуг для клієнтів по всьому світу, зокрема:

ресурс може створити список перспективних цільових ринків, визначити попит на товари або послуги на базі даних про пошукові запити місцевого населення, популярні тенденції ринку, реальний дохід на душу населення тощо;

місцевого населення, популярні тенденції ринку, реальний дохід на душу населення тощо; Market Finder аналізує використання аудиторією інтернету, демографічні дані та наявний дохід, демонструючи чіткі показники й цінну аналітичну інформацію щодо потенціалу зростання ринку;

ринку; сервіс також допомагає спланувати операції щодо локалізації, налаштування платежів, обслуговування клієнтів, а також податкові, логістичні операції , механізми підбору персоналу тощо;

, механізми підбору персоналу тощо; пропонує цінні поради щодо розробки міжнародної маркетингової стратегії, навчальні ресурси з цифрового маркетингу і тому подібне.