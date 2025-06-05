Угода майже завершена

Новий актив буде працювати під брендом HHLA Eurobridge Batiovo як спільне підприємство між HHLA International та українською Fortior Capital, ідеться на сайті компанії, передає 24 Канал.

Дивіться також Після готелю Україна та Парусу: власник NAVI купує найбільший виставковий центр України

У компанії зауважили, що до завершення угоди залишилося лише отримати погодження від українських антимонопольних органів.

Довідково. Батьово розташоване поблизу стратегічного залізничного вузла — прикордонного переходу Чоп, що забезпечує пряме сполучення з Угорщиною та Словаччиною. Термінал має колії як європейського стандарту (1435 мм), так і широку (1520 мм), що дозволяє ефективно поєднувати логістичні маршрути з ЄС і Україною.

На об'єкті триває реконструкція

Наразі на об'єкті триває масштабна реконструкція, з терміналу для насипних вантажів він трансформується в інтермодальний хаб для перевалки контейнерів. Запуск контейнерних операцій заплановано на четвертий квартал 2025 року.

На першому етапі розширення термінал зможе обробляти до 100 тисяч TEU на рік, а також забезпечувати перевалку зернових та інших типів вантажів.

У HHLA зазначили також, що ця інвестиція посилює їхню присутність в Україні, адже компанія вже керує контейнерним терміналом в Одесі та українським залізничним оператором UIC Ukraine Intermodal Company.

За словами керівництва, нове партнерство відкриє додаткові можливості для сполучення між внутрішніми районами та морськими портами, зокрема Чорного, Північного та Балтійського морів.