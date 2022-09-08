Тепер без чехів: інвестиційна група Home Credit продала усі російські активи

Чеська інвестиційна компанія Home Credit закрила угоду з продажу 100% своїх акцій та офіційно повідомила, що покидає російський ринок. Пресслужба компанії опублікувала офіційне звернення.

Home Credit продала усі російські активи

Чеська інвестиційна PPF Group та її дочірня структура Home Credit закрила угоду з продажу 100% частки в російському Home Credit & Finance Bank.

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Група продала частку у розмірі 49,5%. Контроль переходить групі інвесторів, яка раніше придбала 50,5% у HCFB.

Результатом усієї угоди є вихід PPF та групи Home Credit із російського банківського ринку,

– оголосили в чеській компанії.

Які ще компанії повністю вийшли з росії

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