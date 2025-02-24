Польський суд передав акції українського Ідея Банку під зовнішнє управління
- Польський суд призначив управителя для акцій бізнесмена Лешека Чарнецького у Getin Holding, що володіє 100% акцій українського Ідея Банку.
- Управитель отримає контроль над акціями, щоб забезпечити виплати кредиторам збанкрутілого Idea Bank (Польща).
Польський суд ухвалив рішення про призначення управителя для акцій бізнесмена Лешека Чарнецького у фінансовій групі Getin Holding, яка володіє 100% акцій українського Ідея Банку.
Які акції перейшли під контроль управителя
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Puls Biznesu. Призначений управитель отримав контроль над 20,5 мільйонів акцій Getin Holding (10,79%), що безпосередньо належать Чарнецькому, а також над 64,8 мільйона акцій (34,17%), які бізнесмен контролює через нідерландську інвесткомпанію LC Corp.
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Чому це сталося
Клопотання про введення управителя подав Марцін Кубічек – арбітражний керуючий майном збанкрутілого Idea Bank (Польща). Він пояснив, що це рішення допоможе отримати реальні кошти для виплат кредиторам банку. Значну частину цих зобов'язань становлять вкладники GetBack – фінансової компанії, яка збанкрутувала у 2018 році через махінації з облігаціями.
Довідково. Ринкова вартість конфіскованих акцій Getin Holding оцінюється в 57 мільйонів злотих (близько 14 мільйонів доларів).
Що буде з Ідея Банком Україна
Найціннішим активом Getin Holding є Ідея Банк Україна, який зараз перебуває у процесі продажу Сергію Тігіпку. Термін для виконання попередніх умов угоди спливає наприкінці лютого.
Окрім втрати акцій, Лешек Чарнецький та LC Corp через суд можуть бути зобов'язані сплатити майже 1 мільярд злотих (250 мільйонів доларів) на користь збанкрутілого банку. Сума пов'язана з втратами від знецінення акцій VB Leasing (колишньої лізингової компанії холдингу) та незаконним отриманням понад 100 мільйонів злотих (25 мільйонів) дивідендів.
Ця ситуація – лише частина великого скандалу у фінансовому секторі Польщі, пов'язаного з банкрутством низки установ, що належали Чарнецькому.