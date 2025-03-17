Що відбувається з діловою активністю
Такі дані оприлюднив Інститут економічних досліджень і політичних консультацій, інформує 24 Канал.
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Зокрема, з словами виконавчої директорки ІЕД Оксани Кузяків, баланс між тими, хто відзначив покращення в порівнянні з минулим роком, і тими, хто зафіксував погіршення, зрівнявся:
- 21,1% компаній заявили про зростання ділової активності (проти 27,8% у січні).
- 20,7% підприємств зафіксували її зниження (у січні – 18,5%).
- 58,1% респондентів не відчули змін у своїй роботі.
Попри такі тенденції, український бізнес демонструє оптимізм щодо майбутнього.
Очікування підприємств: виробництво та експорт на підйомі
Останні результати опитування свідчать про поступове зростання впевненості бізнесу:
- 79,5% компаній вважають, що через два роки їхня діяльність залишиться на поточному рівні.
- 15% підприємств планують розширення, а лише 5% готуються до скорочення.
- Частка компаній, які не можуть спрогнозувати майбутнє на два роки вперед, зменшилася з 37% до 29%.
Очікування щодо виробництва та експорту також покращуються:
- 36,1% підприємств планують збільшити випуск продукції найближчими 3–4 місяцями.
- 43,1% компаній прогнозують зростання експорту – це рекордний показник за рік.
Попри позитивні тенденції, середній термін нових замовлень скоротився з 6,3 до 5,7 місяця.
Основні виклики для бізнесу
Серед найбільших перешкод для українських компаній виділяються:
- Дефіцит кадрів через мобілізацію та міграцію – 64% (у січні було 65%).
- Зростання цін на сировину та матеріали – 56% (найвищий рівень із серпня 2023 року).
- Небезпечні умови праці – 52% (мінімальний показник за останні пів року).
- Зниження попиту – скоротилося до 29% (було 39%).
- Перебої з електро-, водо- та теплопостачанням – 18%.
При цьому корупція та тиск правоохоронців не є критичними проблемами для бізнесу.
Негативне ставлення підприємств до дій влади поступово зменшується четвертий місяць поспіль. У лютому 21% компаній висловили невдоволення, тоді як нейтральні оцінки зросли до 66%, – ідеться у дослідженні.
Довідково. Дані отримані в межах New Monthly Enterprises Survey (NRES), проведеного ІЕД. У лютому 2025 року в дослідженні взяли участь 466 підприємств із 21 регіону України. Опитування тривало з 18 по 28 лютого.