Ділова активність в Україні знизилася до нуля: що відбувається з бізнесом

У лютому 2025 року індекс відновлення ділової активності в Україні опустився до нуля, що стало найгіршим показником за останні два місяці. Попри це, підприємства продовжують планувати збільшення виробництва, а довгострокова невизначеність поступово зменшується.

Що відбувається з діловою активністю

Такі дані оприлюднив Інститут економічних досліджень і політичних консультацій, інформує 24 Канал.

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Зокрема, з словами виконавчої директорки ІЕД Оксани Кузяків, баланс між тими, хто відзначив покращення в порівнянні з минулим роком, і тими, хто зафіксував погіршення, зрівнявся:

21,1% компаній заявили про зростання ділової активності (проти 27,8% у січні).

20,7% підприємств зафіксували її зниження (у січні – 18,5%).

58,1% респондентів не відчули змін у своїй роботі.

Попри такі тенденції, український бізнес демонструє оптимізм щодо майбутнього.

Очікування підприємств: виробництво та експорт на підйомі

Останні результати опитування свідчать про поступове зростання впевненості бізнесу:

79,5% компаній вважають, що через два роки їхня діяльність залишиться на поточному рівні.

15% підприємств планують розширення, а лише 5% готуються до скорочення.

Частка компаній, які не можуть спрогнозувати майбутнє на два роки вперед, зменшилася з 37% до 29%.

Очікування щодо виробництва та експорту також покращуються:

36,1% підприємств планують збільшити випуск продукції найближчими 3–4 місяцями.

43,1% компаній прогнозують зростання експорту – це рекордний показник за рік.

Попри позитивні тенденції, середній термін нових замовлень скоротився з 6,3 до 5,7 місяця.

Основні виклики для бізнесу

Серед найбільших перешкод для українських компаній виділяються:

Дефіцит кадрів через мобілізацію та міграцію – 64% (у січні було 65%).

Зростання цін на сировину та матеріали – 56% (найвищий рівень із серпня 2023 року).

Небезпечні умови праці – 52% (мінімальний показник за останні пів року).

Зниження попиту – скоротилося до 29% (було 39%).

Перебої з електро-, водо- та теплопостачанням – 18%.

При цьому корупція та тиск правоохоронців не є критичними проблемами для бізнесу.

Негативне ставлення підприємств до дій влади поступово зменшується четвертий місяць поспіль. У лютому 21% компаній висловили невдоволення, тоді як нейтральні оцінки зросли до 66%, – ідеться у дослідженні.

Довідково. Дані отримані в межах New Monthly Enterprises Survey (NRES), проведеного ІЕД. У лютому 2025 року в дослідженні взяли участь 466 підприємств із 21 регіону України. Опитування тривало з 18 по 28 лютого.