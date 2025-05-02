Інфляція, війна, погода – індекс НБУ впав нижче 50

У квітні 2025 року бізнес в Україні зменшив очікування щодо економічної активності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який щомісяця розраховує Національний банк, знизився до 49,4 пункту.

Чому впав індекс ІОДА

У березні він перевищував нейтральну позначку й становив 51,8. Про це свідчать дані НБУ, передає 24 Канал.

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Серед основних причин зниження індексу:

несприятливі погодні умови,

невизначеність ситуації на фронті,

зростання витрат на сировину й оплату праці,

інфляційний тиск,

ослаблення гривні до євро,

нестача кадрів.

Де найоптимістичніші тенденції

Попри загальне охолодження настроїв, промисловість залишається найоптимістичнішою галуззю – індекс тут становить 51,8. Підприємства очікують зростання виробництва та нових замовлень, зокрема експортних.

Водночас зменшилися запаси сировини та ослабли оцінки щодо незавершеного виробництва.

У торгівлі зберігається позитивний настрій (індекс 51,2), однак бізнес зменшив очікування щодо товарообігу, закупівель і прибутковості.

У будівництві, де індекс впав до 47,3 (проти 52,9 у березні), найбільше вплинули погодні фактори, зменшення обсягів робіт і менша впевненість у підрядних послугах.

Де найгірші показники

Найбільш песимістичні прогнози – у сфері послуг: індекс тут становить 46,3. Підприємства побоюються скорочення замовлень і зниження обсягів на тлі безпекових ризиків та дефіциту кваліфікованого персоналу.

Зауважте. Більшість секторів очікує зростання цін на ресурси й продукцію, крім будівництва. Промисловість і послуги планують скорочення персоналу, тоді як у будівництві готуються до розширення команди.