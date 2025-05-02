Інфляція, війна, погода – індекс НБУ впав нижче 50
- У квітні 2025 року індекс очікувань ділової активності в Україні знизився до 49,4 пункту через несприятливі погодні умови, невизначеність на фронті, інфляцію та ослаблення гривні.
- Промисловість залишається найоптимістичнішою галуззю з індексом 51,8, тоді як сфера послуг демонструє найбільш песимістичні прогнози з індексом 46,3.
У квітні 2025 року бізнес в Україні зменшив очікування щодо економічної активності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який щомісяця розраховує Національний банк, знизився до 49,4 пункту.
Чому впав індекс ІОДА
У березні він перевищував нейтральну позначку й становив 51,8. Про це свідчать дані НБУ, передає 24 Канал.
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Серед основних причин зниження індексу:
- несприятливі погодні умови,
- невизначеність ситуації на фронті,
- зростання витрат на сировину й оплату праці,
- інфляційний тиск,
- ослаблення гривні до євро,
- нестача кадрів.
Де найоптимістичніші тенденції
Попри загальне охолодження настроїв, промисловість залишається найоптимістичнішою галуззю – індекс тут становить 51,8. Підприємства очікують зростання виробництва та нових замовлень, зокрема експортних.
Водночас зменшилися запаси сировини та ослабли оцінки щодо незавершеного виробництва.
У торгівлі зберігається позитивний настрій (індекс 51,2), однак бізнес зменшив очікування щодо товарообігу, закупівель і прибутковості.
У будівництві, де індекс впав до 47,3 (проти 52,9 у березні), найбільше вплинули погодні фактори, зменшення обсягів робіт і менша впевненість у підрядних послугах.
Де найгірші показники
Найбільш песимістичні прогнози – у сфері послуг: індекс тут становить 46,3. Підприємства побоюються скорочення замовлень і зниження обсягів на тлі безпекових ризиків та дефіциту кваліфікованого персоналу.
Зауважте. Більшість секторів очікує зростання цін на ресурси й продукцію, крім будівництва. Промисловість і послуги планують скорочення персоналу, тоді як у будівництві готуються до розширення команди.