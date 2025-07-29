Польський енергетичний гравець Unimot S.A. планує вкласти близько 60 мільйонів євро у створення паливно-енергетичного комплексу у Львівській області.

Які кроки польська сторона вже зробила?

Про це повідомив Назарій Волянський, директор зі зв'язків з органами державної влади в Україні, під час круглого столу "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості" в Інтерфакс-Україна, передає 24 Канал. За його словами, компанія вже придбала земельну ділянку в місті Мостиська, на заході України. Там мають збудувати паливний термінал у межах масштабного проєкту.

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"Це буде великий проєкт паливно-енергетичного комплексу. Ми оцінюємо інвестиції в розмірі 55 – 60 мільйонів євро", – зазначив Волянський.

Чи є схвалення української сторони?

Наразі Unimot подала заявку до Міністерства економіки на визнання проєкту значною інвестицією, що дозволить компанії розраховувати на державну підтримку та податкові стимули.

Маємо надію, що отримаємо ці стимули та зможемо якнайшвидше розпочати реалізацію. Проєкт уже перебуває в активній стадії підготовки,

– додав представник компанії.

Довідково. Unimot S.A. – незалежний імпортер рідкого та газоподібного палива, заснований у 2011 році. З 2017 року акції компанії котируються на Варшавській фондовій біржі. У Польщі та Україні вона розвиває мережу АЗС під брендом Avia, зокрема через майстер-франчайзингові договори.