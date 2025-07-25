Чи варто інвестувати в Pop Mart: шалена популярність Labubu, високі прибутки та конкуренти

Китайська компанія Pop Mart, відома своїми колекційними фігурками, зокрема персонажем Labubu, демонструє колосальні результати, на рівні з технологічними гігантами. За підсумками минулого року прибуток виробника сягнув 1,22 мільярда доларів, а операційна маржа склала майже 32%, що можна порівняти з показниками таких компаній, як Apple.

Як зростають прибутки Pop Mart?

Чиста маржа після сплати податків – 24%, що є надзвичайно високим показником для індустрії розваг і товарів масового попиту. У 2025 році Pop Mart планує збільшити прибуток на 350%, активно виходячи на міжнародні ринки. Та чи втримає вона успіх, коли на горизонті вже з'являються конкуренти, розповідає 24 Канал з посиланням на dividendstocks.

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Поки що левова частка прибутків – близько 40% – надходить із Китаю, проте глобальна експансія вже демонструє перші успіхи. Особливо стрімке зростання зафіксоване в США.

Зауважте. За даними аналітичної компанії M Science, у червні продажі Labubu у США вибухнули на 5000% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. "Я не бачив нічого подібного від інших виробників іграшок", – прокоментував Вінчі Чжан, старший аналітик M Science. Pop Mart лише починає освоювати американський ринок, та вже відкрила 40 фірмових магазинів у США.

Які прогнози для інвесторів?

На фоні вражаючої динаміки аналітики позитивно оцінюють інвестиційні перспективи Pop Mart. Згідно з консенсус-прогнозом, впродовж року акції компанії можуть зрости на 30%. Зокрема:

Citi прогнозує зростання на 51%;

J.P. Morgan – на 34%;

Deutsche Bank – на 19%;

Goldman Sachs, які очікують лише 3% зростання.

Втім, ключовим фактором у прогнозах залишається вірусна популярність бренду, яка хоч і генерує мільйонні продажі, але залишається непередбачуваною.

Які ризики?

Успіх Pop Mart не залишився поза увагою конкурентів. У Китаї вже з'являються нові бренди, які претендують на популярність Labubu. Зокрема, персонаж Wakuku від компанії Letsvan стрімко набирає популярності і вже отримав у ЗМІ прізвисько "вбивця Labubu".

Тобто, Pop Mart демонструє фінансову ефективність, як у техногігантів, та блискавичне зростання на ключових ринках. Інвестиції в компанію можуть бути прибутковими, але пов'язані з ризиками, притаманними індустрії моди й короткотривалих трендів.