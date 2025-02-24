Каньє Вест запустив власний мемкойн на тлі репутаційних скандалів

Каньє Вест, також відомий як Ye, анонсував запуск своєї криптовалюти YZY. Таке рішення він прийняв на тлі ряду скандалів, які зашкодили його бізнес-репутації.

Що відомо про мемкойн Веста

Каньє Вест розробляє цей токен, щоб оминути стандартні платформи, як Shopify, які відмовились від співпраці з ним через його скандальні висловлювання, передає 24 Канал з посиланням на CoinDesk.

Читайте також Найбільша криптокрадіжка у світі: хакери викрали Etherium на рекордну суму

Відповідно до планів токени будуть розподілені так:

70% токенів YZY буде збережено для особистого користування Каньє Веста;

10% піде на забезпечення ліквідності;

решта 20% будуть доступні інвесторам.

Цей крок у світ криптовалют Каньє здійснив після проблем з його бізнес-репутацією. У 2022 році компанії, такі як Adidas і Balenciaga, а також його агентство, припинили співпрацю з ним через його антисемітські заяви та публічну підтримку Гітлера.

Репутаційні скандали Каньє Веста

Цьогоріч, після того, як Каньє Вест публічно заявив про свої нацистські переконання та використав свастику на товарах свого бренду Yeezy, платформа Shopify закрила його інтернет-магазин.

Новий токен YZY, запланований як офіційна валюта для бренду Yeezy, спочатку мав бути запущений на вебсайті Yeezy у четвер. Втім, запуск було відкладено через реакцію на скандали, подібні до ситуації з криптовалютою LIBRA.

Цікаво! На початку місяця поширились чутки про майбутній запуск токена після того, як Вест зв'язався з генеральним директором Coinbase Браяном Армстронгом. Проте згодом Ye відмовився від ідеї створення власної криптовалюти, але передумав на тлі успіху мемкойну Трампа.