Мережа ресторанів швидкого харчування KFC запускає у столиці новий формат закладу – повністю вегетаріанський ресторан. Це перший подібний проєкт бренду на території України.

Новий ресторан KFC без курки?

Новий заклад відкрили у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві. Його меню створене на основі рослинних замінників м'яса, зокрема мікопротеїну — інгредієнта, який отримують із природного гриба, передає 24 Канал з посиланням на пресреліз компанії.

Зазначають, що така альтернатива є багатою на білок і клітковину, не містить холестерину та має менший вплив на довкілля, порівняно з м'ясною продукцією.

Однак ресторан не є повністю веганським: у стравах використовують молочні продукти та яйця. Тож позиціонування залишається в межах вегетаріанського формату.

Що в меню?

KFC адаптував свої класичні позиції під нову концепцію, тож відвідувачам будуть доступні такі страви:

Веджі-стрипси

Веджі бургер

Веджі твістер

Салат із веджі-стрипсами

Рисбокс із соусом теріякі

Усі страви подаватимуться в спеціально розробленому пакуванні, а інтер'єр закладу також зазнав змін: замість традиційних червоних елементів тепер переважають зелені відтінки та рослинні мотиви.

Як виглядатиме вегетаріанський ресторан у Києві / Фото пресслужба KFC

Нове позиціонування?

На зміну відомому образу курки прийшов новий слоган: "100% смаку. 0% курки". У пресслужбі компанії підкреслили, що такий крок – це не просто маркетинговий експеримент:

Для бренду, який асоціюється насамперед із м'ясною продукцією, запуск вегетаріанського формату – це демонстрація відкритості до змін та готовності до нових гастрономічних викликів,

– ідеться у повідомленні.

Що цьому передувало?

Запуск першого вегетаріанського KFC у Києві є частиною глобальної трансформації індустрії швидкого харчування, яка дедалі активніше адаптується до змін у споживчих звичках, пише independent.

Зокрема, у Великій Британії, США, Канаді, Ізраїлі та Нідерландах KFC періодично запускає "безкурячі" страви з використанням мікопротеїну, сої або горохового білка.

У 2022 – 2023 роках мережа співпрацювала з компаніями Beyond Meat і Quorn, які спеціалізуються на альтернативному білку.

У Лондоні в 2022 році KFC тимчасово відкривав повністю веганський ресторан.

До слова, українці продовжують активно витрачати гроші у кафе, ресторанах і сервісах доставки. Лідери серед фастфуду – McDonald’s та KFC, свідчать дані дашборду від monobank. Щодо обсягів витрат з початку року, McDonald’s має оборот близько 4,52 мільярди гривень, у той час як KFC – приблизно 598 мільйонів гривень.