Наскільки скрутне становище?

Показники Kodak свідчать про погіршення фінансового стану. Так, виручка за квартал знизилася на 3% – до 263 мільйонів доларів, а чистий результат змінився з прибутку у 26 мільйонів доларів торік на збиток у 26 мільйонів доларів, повідомляє CNN, інформує 24 Канал.

Грошові резерви скоротилися до 155 мільйонів доларів, причому лише 70 мільйонів доступні у США.

Який план у Kodak?

Щоб зберегти ліквідність, компанія призупинила виплати за пенсійною програмою. При цьому у Kodak зазначили, що мита майже не впливають на бізнес, адже більшість продукції – від камер і плівки до чорнил виробляють у США.

Попри кризу, керівництво планує реструктуризувати борг, частково достроково погасити кредити та розвивати напрям виробництва фармацевтичних інгредієнтів, започаткований у 2020 році.

Публікація звіту обвалила акції компанії більш ніж на 25%.

Довідково. Kodak заснував у 1892 році Джордж Істмен. У ХХ столітті бренд став символом фототехніки, а його плівка та камери були у мільйонах сімей. Проте з розвитком цифрових технологій компанія втратила лідерство та у 2012 році оголосила про банкрутство, після чого намагалася диверсифікувати бізнес.