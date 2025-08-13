Американська корпорація Eastman Kodak, яка працює вже понад 133 роки, попередила інвесторів про серйозні ризики для подальшої діяльності. У фінзвіті за другий квартал 2025 року компанія визнала, що не має гарантованого фінансування або достатніх коштів, щоб погасити борги на суму близько 500 мільйонів доларів.

Наскільки скрутне становище?

Показники Kodak свідчать про погіршення фінансового стану. Так, виручка за квартал знизилася на 3% – до 263 мільйонів доларів, а чистий результат змінився з прибутку у 26 мільйонів доларів торік на збиток у 26 мільйонів доларів, повідомляє CNN, інформує 24 Канал.

Грошові резерви скоротилися до 155 мільйонів доларів, причому лише 70 мільйонів доступні у США.

Який план у Kodak?

Щоб зберегти ліквідність, компанія призупинила виплати за пенсійною програмою. При цьому у Kodak зазначили, що мита майже не впливають на бізнес, адже більшість продукції – від камер і плівки до чорнил виробляють у США.

Попри кризу, керівництво планує реструктуризувати борг, частково достроково погасити кредити та розвивати напрям виробництва фармацевтичних інгредієнтів, започаткований у 2020 році.

Публікація звіту обвалила акції компанії більш ніж на 25%.

Довідково. Kodak заснував у 1892 році Джордж Істмен. У ХХ столітті бренд став символом фототехніки, а його плівка та камери були у мільйонах сімей. Проте з розвитком цифрових технологій компанія втратила лідерство та у 2012 році оголосила про банкрутство, після чого намагалася диверсифікувати бізнес.