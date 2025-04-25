Польща запускає дешеві кредити для бізнесу, який відбудовує Україну

У Польщі стартувала державна програма "Кредит для участі у відбудові України", яка передбачає пільгове фінансування для польських компаній, зацікавлених в інвестиціях та реалізації проєктів в Україні.

Скільки кредитів видадуть та які умови

Як повідомляє Міністерство економіки України, загальний бюджет програми становить щонайменше 250 мільйонів злотих (близько 58,25 мільйонів євро), передає 24 Канал.

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Максимальна сума кредиту для одного підприємства – 10 мільйонів злотих (понад 2,3 мільйони євро).

Зауважте. Кредити надаватимуть під 2% річних на термін до 12 років, а заявки вже почали приймати 3 компанії-партнери польського Bank Gospodarstwa Krajowego.

Кошти можна спрямовувати на:

логістику товарів, будівельних матеріалів, техніки та ресурсів для проєктів в Україні;

участь у розбудові інфраструктури: дороги, залізниця, енергетика, водопостачання, житло;

медичні проєкти, зокрема виробництво протезів та перев'язувальних матеріалів для України;

розробку техніко-економічного обґрунтування, досліджень та інвестпроєктів;

імпорт українських товарів та послуг;

підтримку підприємств, що долучаються до відбудови економіки України.

Програмою також передбачено фінансування купівлі нерухомості в Польщі (наприклад, складів чи фабрик), якщо це напряму пов'язано з інвестиційними планами щодо України.