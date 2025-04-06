Шлях Ларрі Еллісона: як засновник Oracle став одним із найбагатших людей планети

Ларрі Еллісон – один із найбагатших людей у світі, засновник компанії Oracle, яка стала лідером у галузі баз даних та програмного забезпечення для підприємств. Його шлях до мільярдних статків – це історія самовідданості, інновацій і стратегічного бачення.

Початок кар'єри та заснування Oracle

Як Ларрі Еллісон став мільярдером, які принципи привели до такої кар'єри, і які інвестиції та захоплення дозволяють йому залишатись в авангарді технологічного світу, розповідає 24 Канал.

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Ларрі народився 17 серпня 1944 року в Нью-Йорку. Його мати була однією з перших жінок, які працювали в сфері медицини, а батька він так і не побачив. У 9 років його відправили до бабусі, що значно вплинуло на його характер і прагнення до незалежності.

Еллісон не мав змоги відразу вступити до університету, але він прагнув навчатись і зрештою став студентом університету Іллінойс, а потім перевівся до університету Чікаго. Він покинув навчання в університеті, так і не завершивши його, але вже тоді почав працювати в різних компаніях, здобуваючи досвід у сфері програмування.

Зауважте. У 1977 році, працюючи в компанії Ampex, він взяв участь у створенні системи для обробки даних для ЦРУ. Саме ця робота і стала основою для створення Oracle.

У 1979 році він заснував компанію Software Development Laboratories (SDL), яка пізніше змінила назву на Oracle, натхненну проектом для розробки баз даних, що підтримують SQL. Його новаторські ідеї та здатність передбачати потреби ринку привели до швидкого росту компанії.

Успіх Oracle та домінування на ринку

Oracle швидко завоювала популярність завдяки інноваційним технологіям в обробці баз даних. На відміну від інших компаній того часу, Oracle була першою, яка пропонувала програмне забезпечення, що дозволяло організаціям ефективно керувати величезними обсягами даних. Вже в 1986 році Oracle стала публічною компанією, а ціна акцій перевищила всі очікування.

У середині 1990-х Oracle здобула лідерство на ринку програмного забезпечення для баз даних, зокрема завдяки своїй здатності до швидкої адаптації до нових технологій і ринкових вимог. Це стало основою для зростання компанії і величезного збагачення її засновника. Еллісон продовжував розвивати компанію, купувати нові технології і розширювати можливості через стратегічні придбання.

Мільярдер з технологічного сектору

Ларрі Еллісон став мільярдером на початку 2000-х. Його статки різко зросли, коли акції Oracle стрімко подорожчали.

Увага. За версією Forbes Еллісон входить у п'ятірку найбагатших людей світу, його статки оцінюються в понад 190 мільярдів доларів.

Крім того, Ларрі став одним з найбільших інвесторів у інші технологічні компанії та підприємства. Він активно вкладає гроші в нові інноваційні стартапи, технології та інфраструктурні проекти. Також він є власником значної частини Tesla і активно підтримує ініціативи у галузі штучного інтелекту та автономного транспорту.

Стиль життя та інші інтереси

Ларрі Еллісон відомий не лише своїм бізнес-успіхом, а й ексцентричним стилем життя. Він володіє кількома розкішними маєтками, зокрема на Гаваях, і навіть цілим островом Lanai, який придбав за 300 мільйонів доларів. Його приватний лайнер, величезні колекції арт-об'єктів і захоплення яхтами також стали частинами його іміджу.

Проте він не тільки зосереджений на багатствах. Еллісон також цікавиться спортивними досягненнями і став власником команди Oracle Team USA, яка вигравала Кубок Америки з парусного спорту.

Філантропія та спадщина

Незважаючи на ексцентричний спосіб життя, Ларрі також активно займається благодійністю, хоча не так публічно, як інші мільярдери. Він підтримує різні ініціативи у галузі освіти, науки та охорони здоров'я, а також активно займається фінансуванням медичних досліджень.

Ларрі Еллісон – не просто бізнесмен, а символ інноваційного мислення та рішучості. Його шлях до успіху показує, як завдяки рішучості, інтелекту та здатності передбачати майбутні технологічні тенденції можна побудувати одну з найбільших технологічних імперій у світі.