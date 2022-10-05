Скільки японських компаній працює в Росії

Нині повністю покинули ринок Росії з продажем своїх часток лише NTT DATA, Mitsubishi Logisnext і Furuno. Зі 156 компаній в базі KSE 51% японських компаній все ще залишаються в Росії, 17% чекають, дещо обмежуючи свою діяльність та ще 30% вже анонсували про свій вихід.

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Для порівняння, 27% американських компаній повністю вийшли з Росії, а також 33% канадських і 46% британських компаній. Але підкреслимо, що такі великі японські компанії як Uniqlo, Nintendo, Hitachi, Mitsubishi Electric, Japan Tobacco і Toridoll Holdings об'єдналися аби призупинити власний бізнес в Росії.

За даними, зібраними KSE Institute, у 2021 році 156 японських компаній: забезпечили роботою щонайменше 37,8 тисячі людей,

отримали 19,5 мільярдів доларів річного доходу,

мали 7,3 мільярда доларів капіталу,

8,9 мільярда доларів активів.

Компанії, що працюють/працювали в Росії / Інфографіка KSE Institute

Хто не планує покидати ринок Росії

Японський експорт до Росії

За даними Міністерства фінансів Японії, японський експорт в Росії у липні 2022 року зріс до 54 495 мільйонів єн у порівнянні 40 751 мільйон єн у серпні 2021 році, передає Trading Economics. Однак у серпні зріс на 31% через зростання світових цін на енергоносії.

Імпорт російського скрапленого природного газу в Японію зріс на 211% порівняно з серпнем 2021 року та на 386% у грошовому еквіваленті відповідно. Тому, на думку KSE, Японія навряд чи припинить купувати російські енергоносії через свою залежність від імпортної енергії, стрімкого зростання цін на енергоносії та конкурентоспроможної ціни на російську енергію.

За даними Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) у 2022 році Японія купила російських енергоносіїв на суму 2,6 мільярда доларів.

За даними Jiji Press та Nippon.com, станом на початок квітня 2022 року до 15 287 компаній в Японії мали угоди або непрямі ділові зв’язки з російськими фірмами, згідно зі звітом опитування компанії кредитних досліджень Teikoku Databank Ltd.

Станом на березень 2022 року 338 фірм Японії мали прямі експортні чи імпортні угоди з російськими компаніями, а Росія мала ділові зв'язки з 14 949 японськими компаніями.

Зауважимо, що більшість з тих, хто займався експортом до Росії – це компанії, які займалися виробництвом автомобілів, деталей машин або електронних компонентів. Попит переважно на виробництво автомобілів для Росії, загальним обсягом понад 100 тисяч одиниць на рік, поки що зникне, прогнозує Teikoku Databank.