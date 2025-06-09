Що відомо про угоду

Про угоду компанія повідомила у понеділок, 9 червня, інформує Bloomberg, передає 24 Канал. Інвестиційна компанія Inflexion, яка раніше володіла Medik8, залишиться міноритарним акціонером. Поточна управлінська команда бренду продовжить свою роботу. Фінансові умови угоди не розголошуються.

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Заснована у 2009 році, Medik8 позиціонує себе як бренд доступної професійної косметики. Придбання дозволяє L'Oréal посилити присутність у категорії доглядових засобів та розширити портфель у середньому ціновому сегменті.

L'Oréal інвестує у нові напрямки

У контексті стрімкого зростання попиту на косметику для догляду за шкірою, зокрема завдяки популярності в соціальних мережах на кшталт TikTok, L'Oréal активно інвестує в цю категорію. Так, у 2023 році компанія також придбала австралійський бренд Aesop, що спеціалізується на люксовій косметиці.

Дерматологічний підрозділ L'Oréal, до якого входять такі бренди, як CeraVe та Vichy, показав найвищі темпи зростання серед усіх напрямів бізнесу компанії у 2024 році.

З початку 2025 року акції L'Oréal зросли на 11% – після спаду в 2024-му, спричиненого уповільненням продажів у США та Китаї. Інші бренди компанії – Maybelline New York, Garnier і Kérastase – у квітні відзначили зростання продажів, зокрема завдяки високому попиту на преміальну косметику та парфуми.