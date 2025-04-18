Що відбувається на ринку

У той час ринкова вартість Hermès сягнула 247 мільярдів євро. Як повідомляє Reuters, до падіння вартості акцій призвели слабші, ніж очікувалося, результати продажів у першому кварталі, передає 24 Канал

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На ринок негативно вплинуло зниження попиту в США – особливо на косметику та коньяк – а також стримане зростання на китайському ринку.

На тлі падіння LVMH, зниження котирувань продемонстрували й інші представники сегменту розкоші.

Зокрема, акції Kering (власник Gucci) втратили 2%, Hermès – 0,3%, швейцарська Richemont (власник Cartier) – 0,7%, а італійська Prada – 4,2%.