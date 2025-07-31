Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який вводить у корпоративне законодавство нову норму. Вона передбачає можливість формування додаткового капіталу ТОВ.

Що схвалила Рада?

Законопроєкт доповнює статтю 12 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" новими нормами, які дозволяють учасникам вносити додаткові внески, не змінюючи статутного капіталу чи часток, інформує 24 Канал.

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У сучасному законодавстві України така можливість не врегульована, що створює юридичну невизначеність для інвесторів.

Що змінює нова норма?

У ТОВ інвестори могли вносити кошти лише через збільшення статутного капіталу, тобто з обов'зковою зміною часток кожного учасника. Як наслідок, залучення інвестицій вимагало переоформлення часток, що було складно, довго не завжди комфортно для учасників.

Через відсутність альтернативного механізму, компанії змушені були реєструвати іноземні структури або інвестувати через офшори.

Зміни після ухвалення:

ТОВ зможе приймати гроші, цінні папери чи інше майно до додаткового капіталу, без зміни часток учасників.

Відповідне рішення буде ухвалюватись загальними зборами учасників ТОВ.

Інвестор зможе інвестувати напряму в українське ТОВ, не вимагаючи частку, і не створюючи іноземні структури.

Навіщо це потрібно Передусім для залучення інвестицій у ТОВ у національній юрисдикції без необхідності структурування через офшори. Також це важливо в контексті забезпечення захисту міноритарних учасників від розмивання їхніх часток. Цей крок має поліпшити українське законодавство та привести його у відповідність до міжнародних практик.

Що далі?

28 травня 2025 року Комітет Ради рекомендував ухвалити закон проєкт № 13002 за основу й у цілому. Рішення підтримали 253 депутати. Після першого читання його ще мають ухвалити у другому читанні, перш ніж закон набуде чинності.