Перше криптопождружжя США: усе, що варто знати про унікальні мемкоїни Дональда та Меланії Трамп

Дональд Трамп пройшов неймовірну трансформацію у своєму ставлені до криптовалют. Ще кілька років тому він виступав категорично проти цифрових монет, а у 2025 році – запустив власний мемкоїн. Схожий криптопроєкт створила й дружина нового президента США Меланія Трамп. Це стало прецедентом в історії США та сюрпризом для крипторинку.

Токен $TRUMP: що варто знати про мемкоїн президента США

Дональд Трамп, який 20 січня вдруге складе присягу та займе пост президента США, два дні тому запустив власний криптовалютний токен – $TRUMP. Американський політик повідомив про свій мемкоїн у соціальній мережі X 17 січня, інформує 24 Канал. З його слів, криптовалюта святкує його "перемогу" на президентських виборах у 2024 році й інавгурацію.

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Монета $TRUMP відразу почала стрімко зростати в ціні. Зокрема, до суботнього ранку, 18 січня, мемкоїн подорожчав на 300%, досягнувши капіталізації на рівні 9 мільярдів доларів. Ба більше, криптовалюта демонструвала впевнене зростання майже протягом усіх вихідних.

Безпосередньо у день інавгурації Трампа, монета знову різко злетіла в ціні, досягнувши 58,56 долара та капіталізації на рівні 11,7 мільярда доларів, за даними Reuters. На цю мить вартість монети коливається на рівні 47,09 долара, тоді як ринкова капіталізація становить 9,8 мільярда доларів. За день ціна $TRUMP впала майже 30%, за даними CoinMarket Cap.

Ключові дані про монету $TRUMP:

Новий криптовалютний токен, створений на блокчейні Solana.

Криптопроєкт підтримується компаніями CIC Digital LLC та Fight Fight Fight LLC, які є дочірніми структурами The Trump Organization. 80% обсягу токена належить саме цим компаніям.

належить саме цим компаніям. У перший день користувачам відрили доступ до 200 мільйонів монет $TRUMP . Проте протягом трьох років кількість мемкоїнів має зрости до 1 мільярда.

Проте протягом трьох років кількість мемкоїнів має зрости до 1 мільярда. Пікову ціну токена зафіксували в неділю, 19 січня. Тоді ціна криптовалюти злетіла до 75 доларів, що сприяло зростанню її ринкової капіталізації до майже 15 мільярдів доларів, інформує Forbes.

доларів, інформує Forbes. Запусу цифрової монети став сюрпризом навіть для учасників криптовалютної спільноти.

Найбільші криптобіржі світу, серед яких Binance та Coinbase, уже заявили про готовність розмістити цей токен на своїх платформах.

Що таке мемкоїн Це тим криптовалюти, натхнений інтернет-мемами, посиланнями на різні події в поп-культурі або гумористичні теми. На відміну від традиційних криптовалют, як-от біткойн, які спрямовані на вирішення серйозних фінансових чи технологічних проблем, цей вид цифрових активів часто починається як жарт чи соціальний експеримент.



Важливу роль для мемкоїнів відіграє спільнота та її залученість у криптопроєкт. На сьогодні найвідомішими мемкоїнами є Dogecoin, Shiba Inu, PepeCoin.

Мемкоїн Меланії Трамп

У неділю, 19 січня, криптосвіт сколихнула новина про мемкоїн від нової першої леді США – Меланії Трамп. Монета отримала назву $MELANIA, а про запуск проєкту повідомили на платформі X. Токен створили на блокчейні Solana компанією MKT World, яку ще 2021 році зареєстрували у Флориді, на ім'я Меланії Трамп.

Наразі інформації про мемкоїн Меланії Трамп досить мало. Проте відомо, що команда нової першої леді США зарезервувала 35% обсягу токенів, які залишатимуться заблокованими протягом перших 30 днів, за даними Forbes.

Це не завадило криптовалюті за перші 30 хвилин після запуску досягнути ринкової капіталізації в 4 мільярди доларів, інформує Coin Telegraph. Ба більше, монета Меланії Трамп у день запуску обвалила ціну токена її чоловіка на 40%.

Зверніть увагу! На офіційних сайтах криптовалютних токенів додали важливе роз'яснення. Мовляв, жоден з мем-токенів – $TRUMP та $MELANIA – не призначений для його використання в якості інвестиційної можливості, а також вони не є цінними паперами будь-якого типу.

За один день монета подорожчала на понад 9%. На момент створення цього матеріалу, мемкоїн $MELANIA торгується на рівні 7,99 долара, а його капіталізація на ринку становить 1,5 мільярда доларів, за даними CoinMarketCap.