АМКУ розглядає угоду

Про це повідомив Антимонопольний комітет, який 3 березня розпочав розгляд справи щодо концентрації на ринку, інформує 24 Канал.

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Угода передбачає, що компанія "Фарма-Сіті" набуде повного контролю над ТОВ "Маркет Універсал ЛТД" (управляє мережею аптек D.S.), а також над ТОВ "Макрус ЛТД" і ПП "Медобори Фарм".

Що відомо про кінцевого бенефіціара

Основними власниками "Фарма-Сіті" є кіпрська компанія "Фармінвест Холдінгз Лімітед" (99,5%) та ТОВ "Аптека Доброго Дня" (0,5%). Кінцевим бенефіціарним власником є Ігор Червоненко.

Мережа аптек D.S. створена "Маркет Універсал" у 1992 році. Її співвласники – Олег Никулишин, Сергій Діхтяр та Микола Шморгай, за даними YouControl. З травня 2024-го 12,5% частки отримала Анастасія Романова і 24% – ТОВ "Холдерс Фарм".

Довідково. Станом на жовтень 2024 мережа D.S. мала 380 аптек, "Аптек Доброго Дня" – 738, свідчать дані Proxima Research.