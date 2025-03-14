Мережу DS хоче купити власник "Аптеки Доброго дня"

Ігор Червоненко, власник мережі аптек "Доброго дня", планує придбати львівську мережу аптек D.S. Антимонопольний комітет розглядає угоду про концентрацію на аптечному ринку.

АМКУ розглядає угоду

Про це повідомив Антимонопольний комітет, який 3 березня розпочав розгляд справи щодо концентрації на ринку, інформує 24 Канал.

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Угода передбачає, що компанія "Фарма-Сіті" набуде повного контролю над ТОВ "Маркет Універсал ЛТД" (управляє мережею аптек D.S.), а також над ТОВ "Макрус ЛТД" і ПП "Медобори Фарм".

Що відомо про кінцевого бенефіціара

Основними власниками "Фарма-Сіті" є кіпрська компанія "Фармінвест Холдінгз Лімітед" (99,5%) та ТОВ "Аптека Доброго Дня" (0,5%). Кінцевим бенефіціарним власником є Ігор Червоненко.

Мережа аптек D.S. створена "Маркет Універсал" у 1992 році. Її співвласники – Олег Никулишин, Сергій Діхтяр та Микола Шморгай, за даними YouControl. З травня 2024-го 12,5% частки отримала Анастасія Романова і 24% – ТОВ "Холдерс Фарм".

Довідково. Станом на жовтень 2024 мережа D.S. мала 380 аптек, "Аптек Доброго Дня" – 738, свідчать дані Proxima Research.