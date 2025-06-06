У скільки оцінюють акції Microsoft

Акції Microsoft зросли на 0,8% – до 467,68 доларів. Це рекордні показники для компанії за останні 11 місяців, інформує 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Що відбувається на глобальному ринку

Ринкова капіталізація Nvidia наразі становить 3,42 трильйона доларів, тоді як Apple слідує за нею з оцінкою у 3 трильйони доларів.

Примітно, що акції Microsoft сягали рекордного рівня в липні 2024 року. З початку 2025 року ціна акцій зросла на 11%, тоді як індекс Nasdaq майже не змінився.

Акції великих компаній зазнали падіння, зокрема, через обвал акцій Tesla, який відбувся після публічної сварки між генеральним директором Tesla Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом.

Прогноз для Microsoft

Інвестори Microsoft залишаються впевненими у стабільності компанії. А гендиректор Microsoft Сатья Наделла наголосив на важливості партнерства з OpenAI.

За його словами, OpenAI зробила нові великі інвестиції в хмарну платформу Microsoft Azure. Загальні вкладення Microsoft в OpenAI вже сягнули майже 14 мільярдів доларів.