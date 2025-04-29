Найбагатші люди епох

Як саме трансформувався список найбагатших, розповідає 24 Канал. Згідно з даними Madison Trust, лише 12 осіб утримували це звання з 1900 року.​

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Епоха індустріалізації (1900–1949)

1900–1909: Ендрю Карнегі

Шотландський емігрант, який зробив статки на сталеливарній промисловості. У 1901 році продав свою компанію J.P. Morgan за 480 мільйонів доларів (понад 13 мільярдів у перерахунку на 2023 рік).​

1910–1939: Джон Д. Рокфеллер

Засновник Standard Oil, перший офіційний мільярдер США. Його статки у 1913 році оцінювалися в 900 мільйонів доларів (понад 27 мільярдів сьогодні).​

1940–1949: Генрі Форд

Революціонізував автомобільну індустрію завдяки конвеєрному виробництву. У 1947 році його статки сягнули 14,6 мільярдів доларів (зараз – понад 200 мільярдів ).​

Глобальні капітали (1950–1989)

1950–1979: Дж. Пол Гетті

Американський нафтовий магнат, який у 1976 році мав статки 6 мільядів доларі (понад 32 мільяди сьогодні).​

1980–1994: Йосіакі Цуцуми

Японський девелопер, чий капітал у 1987 році становив 20 мільядів доларів (понад 53 мільяди у сучасних цінах).​

Технологічна ера (1995–2023)

1995–2007, 2009, 2014–2017: Білл Гейтс

Співзасновник Microsoft, який утримував титул найбагатшого протягом 16 років. У 1999 році його статки досягли 90 мільядів доларів (понад 164 мільяди доларів сьогодні).​

2008: Воррен Баффет

Інвестор і голова Berkshire Hathaway з капіталом 62 мільяди доларів (понад 87 мільярдів доларів у сучасних цінах).​

2010–2013: Карлос Слім

Мексиканський телекомунікаційний магнат, чий капітал у 2013 році становив 73 мільяди доларів (понад 95 мільядів доларів сьогодні).​

2018–2021: Джефф Безос

Засновник Amazon, який у 2021 році мав статки 177 мільядів доларів (понад 199 мільядів доларів у сучасних цінах).​

2022: Ілон Маск

Генеральний директор Tesla і SpaceX, чий капітал у 2022 році сягнув 219 мільядів доларів (понад 228 мільядів доларів сьогодні).​

2023: Бернар Арно

Голова LVMH, чий капітал у 2023 році становив 211 мільядів доларів.​

Повний список (1900–2023)