Як змінився рейтинг найбагатших людей за останні 50 років: від нафтових баронів до техногігантів

Гроші завжди були фактором впливу. Водночас ті, хто входив до списку найбагатших людей світу, змінювалися відповідно до економічних викликів. За останні пів століття світ пройшов шлях від домінування індустріальних магнатів до ери цифрових мільярдерів.

Найбагатші люди епох

Як саме трансформувався список найбагатших, розповідає 24 Канал. Згідно з даними Madison Trust, лише 12 осіб утримували це звання з 1900 року.​

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Епоха індустріалізації (1900–1949)

1900–1909: Ендрю Карнегі

Шотландський емігрант, який зробив статки на сталеливарній промисловості. У 1901 році продав свою компанію J.P. Morgan за 480 мільйонів доларів (понад 13 мільярдів у перерахунку на 2023 рік).​

1910–1939: Джон Д. Рокфеллер

Засновник Standard Oil, перший офіційний мільярдер США. Його статки у 1913 році оцінювалися в 900 мільйонів доларів (понад 27 мільярдів сьогодні).​

1940–1949: Генрі Форд

Революціонізував автомобільну індустрію завдяки конвеєрному виробництву. У 1947 році його статки сягнули 14,6 мільярдів доларів (зараз – понад 200 мільярдів ).​

Глобальні капітали (1950–1989)

1950–1979: Дж. Пол Гетті

Американський нафтовий магнат, який у 1976 році мав статки 6 мільядів доларі (понад 32 мільяди сьогодні).​

1980–1994: Йосіакі Цуцуми

Японський девелопер, чий капітал у 1987 році становив 20 мільядів доларів (понад 53 мільяди у сучасних цінах).​

Технологічна ера (1995–2023)

1995–2007, 2009, 2014–2017: Білл Гейтс

Співзасновник Microsoft, який утримував титул найбагатшого протягом 16 років. У 1999 році його статки досягли 90 мільядів доларів (понад 164 мільяди доларів сьогодні).​

2008: Воррен Баффет

Інвестор і голова Berkshire Hathaway з капіталом 62 мільяди доларів (понад 87 мільярдів доларів у сучасних цінах).​

2010–2013: Карлос Слім

Мексиканський телекомунікаційний магнат, чий капітал у 2013 році становив 73 мільяди доларів (понад 95 мільядів доларів сьогодні).​

2018–2021: Джефф Безос

Засновник Amazon, який у 2021 році мав статки 177 мільядів доларів (понад 199 мільядів доларів у сучасних цінах).​

2022: Ілон Маск

Генеральний директор Tesla і SpaceX, чий капітал у 2022 році сягнув 219 мільядів доларів (понад 228 мільядів доларів сьогодні).​

2023: Бернар Арно

Голова LVMH, чий капітал у 2023 році становив 211 мільядів доларів.​

Повний список (1900–2023)