Новий стандарт напруги: як 230 вольт вплине на зарядні станції для електромобілів

З 1 липня в Україні діє новий стандарт напруги — 230/400 вольт із допустимим відхиленням ±10%. Це означає, що напруга в однофазних розетках тепер має триматися в межах від 207 до 253 вольт.

Що змінилось

Новий стандарт 230/400 вольт, затверджений Мінекономіки, офіційно закріплює роботу мереж у діапазоні, до якого вже звикли виробники зарядного обладнання, електромобілі і більшість сучасних побутових пристроїв. Що змінюється для власників електромобілів і операторів зарядної інфраструктури, розповідає 24 Канал.

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Зауважте. До 1 липня в Україні формально діяв старий радянський стандарт: 220 вольт для однофазних і 380 вольт для трифазних мереж. На практиці напруга часто сягала 250 – 260 вольт, особливо у вечірні години або в селах.

Як це вплине на зарядні станції

Плавніша робота зарядних пристроїв

Більшість зарядних станцій (AC) працюють у діапазоні 208– 240 вольт – особливо це стосується побутових зарядок типу Mode 2 або Mode 3 (наприклад, Wallbox чи портативних зарядок). Перехід на офіційні 230 вольт означає менше стрибків, а отже менше перегрівів, аварій і відключень.

Прискорення заряду

Більша стабільність напруги означає, що потужність заряду буде ближча до номінальної. Наприклад, 7-кіловатна станція при 220 вольт могла видавати приблизно 6,5 кіловат, а при стабільних 230 вольт – ближче до 7 кіловат. Це може скоротити час заряду на 10 – 15%.

Уразливість до перенапруги

Допустиме верхнє значення у 253 вольт – це межа для деяких застарілих зарядних пристроїв або китайських моделей, не сертифікованих за стандартами ЄС. Якщо зарядний пристрій не має захисту від перенапруги, він може автоматично відключитися або навіть згоріти.

Краще прогнозування навантаження для операторів

Оператори великих мереж зарядок, як-от TOKA, AutoEnterprise або UGV Chargers, зможуть точніше розраховувати навантаження на трансформатори, особливо в пікові години. Це зменшує ймовірність збоїв у роботі хабів і мультизарядних станцій.

Що це означає для власників електромобілів Якщо заряджаєте вдома, то перше, що варто розуміти, – зарядка стане трохи швидшою, якщо мережа стабільна. Якщо у вас зарядний пристрій без вбудованого захисту, варто додатково встановити стабілізатор або УЗО/реле напруги. Власникам старих Leaf чи інших авто першої хвилі слід перевірити, чи зарядний блок не чутливий до напруги понад 250 В. А ось, якщо заряджаєтеся на громадських станціях, зміни будуть майже непомітні, оскільки більшість зарядок уже працюють за євростандартом.

Зауважте. Підвищення стабільності може позитивно вплинути на кількість доступних портів у години пік. Новий стандарт напруги — це позитивна зміна для ринку електромобілів та зарядної інфраструктури. Він робить мережу ближчою до європейських норм, зменшує ризики перегрівів і поломок, а також дозволяє більш ефективно заряджати авто. Проте якщо у вас вдома нестабільна напруга або стара зарядка — краще перевірити технічний стан системи та додатково захистити обладнання.