Фармацевтичні заводи під обшуками: які компанії перевіряють правоохоронці

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох фармацевтичних підприємств у рамках кримінального провадження. Деталі справи поки що не розголошуються, втім стало відомо, які компанії потрапили під обшук.

Які фармацевтичні компанії обшукують

Зранку обшуки проводяться в офісах, які також є виробничими приміщеннями корпорації "Артеріум", АТ "Фармак" та фармацевтичної компанії "Дарниця", передає 24 Канал із посиланням на Економічну правду.

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За словами співрозмовника, ці дії виглядають як спроба тиску на фармацевтичний сектор з метою зниження цін на ліки. Оперативне супроводження обшуків забезпечує Служба безпеки України.

Ті, хто проводить обшуки, запитують інформацію, яку можна було б отримати елементарно надіславши запит. Обшуки проводяться як на заводах, так і в будинках працівників. Все нагадує "кейс Мазепи",

– розповідає співрозмовник Економічної правди.

Водночас поліція Києва повідомила, що слідчі дії проводяться на території чотирьох підприємств, що займаються виробництвом лікарських засобів. У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці здійснюють обшуки в службових приміщеннях цих установ.