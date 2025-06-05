Ізраїльський бізнесмен Офер Керзнер купує два знакові об’єкти в центрі Києва

Інвестиційно-девелоперська компанія City Capital Group, яка належить ізраїльському підприємцю Оферу Керзнеру, готується стати новим власником двох знакових об'єктів комерційної нерухомості у центрі Києва – бізнес-центру "Леонардо" та торгового центру "Універмаг "Україна".

За скільки продали будівлі

Про це повідомляє Forbes Ukraine, оцінюючи вартість потенційної угоди в межах 70 – 100 мільйонів доларів, інформує 24 Канал.

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У межах угоди Керзнер отримає першу чергу БЦ "Леонардо", розташовану у реконструйованій будівлі колишнього готелю. Загальна площа комплексу становить 60 тисяч квадратних метрів.

ТРЦ "Універмаг "Україна", зведений ще понад пів століття тому та капітально реконструйований у 2004 році, має площу понад 45 тисяч квадратних метрів. Серед ключових орендарів відомі бренди Velmart, Brocard, Intertop, Pandora, Jysk, Reserved, Sinsay та інші.

Довідково. City Capital Group – українська компанія, що спеціалізується на інвестиціях та розвитку комерційної нерухомості. Її засновник Офер Керзнер активно працює на українському ринку з 1998 року, відомий також як меценат.