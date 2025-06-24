Наслідки удару

Про це повідомили представники компанії, передає 24 Канал. Під час обстрілу в офісі нікого не було, тому, на щастя, жертв і постраждалих вдалося уникнути.

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Проте внаслідок удару вигоріла уся будівля, включно з серверами, які містили бази даних і документи.

Попри це, мережа магазинів продовжує роботу, 48 команд і 250 працівників по всій Україні забезпечують обслуговування клієнтів.

Відновлення триває

У компанії попереджають про можливі тимчасові незручності, оскільки деякі процеси наразі виконуються вручну. Команда запевнила, що робить усе можливе, аби покупці не відчули наслідків атаки.

"Ми відновимо все зруйноване. Наші магазини працюють і працюватимуть далі. Ваша підтримка зараз для нас – безцінна", – додали у "Сирному королівстві".