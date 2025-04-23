OpenAI готова купити Chrome у разі розділення Google

OpenAI готова придбати браузер Google Chrome, якщо федеральний уряд США зобов’яже компанію Alphabet Inc. відокремити його в межах антимонопольного розслідування.

Судовий процес проти Google

Про це під присягою заявив Нік Терлі, керівник відділу продуктів OpenAI, під час судового процесу у справі проти Google, повідомляє 24 Канал з посиланняи на Bloomberg.

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На запитання, чи компанія зацікавлена в покупці Chrome у випадку примусового продажу, Терлі відповів:

"Так, ми б хотіли, як і багато інших сторін".

Яка імовірність угоди

Наразі OpenAI вже має власне розширення для Chrome, але, на думку Терлі, глибша інтеграція дозволила б компанії створити значно кращий користувацький досвід.

"Ми могли б запропонувати справді неймовірні враження й познайомити користувачів з тим, як виглядає перший досвід ШІ", – додав він.

У чому звинувачують Google

Ще у 2024 році федеральний суд США визнав Google монополістом на ринку пошуку. Справу супроводжувало масштабне розслідування Міністерства юстиції, яке виявило, що компанія роками платила мільярди доларів, щоб забезпечити домінування своєї пошукової системи як основної на пристроях та у браузерах.

Уряд наполягає на поділі бізнесу Google: зокрема, на виокремленні браузера Chrome та операційної системи Android в окремі компанії. Також пропонується припинити практику ексклюзивних угод і надати конкурентам доступ до пошукових даних.

Важливо. Це може стати першим випадком розділення великої технокомпанії з часів антимонопольної справи проти Microsoft понад 25 років тому. Рішення у справі очікується до серпня 2025 року.