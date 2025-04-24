Tesla втратила 71% прибутку: найгірший квартал за два роки

У першому кварталі 2025 року Tesla зафіксувала падіння чистого прибутку на 71%, заробивши 409 мільйонів доларів при доходах 19,3 мільярди доларів. Компанія доставила 337 000 електромобілів – це найгірший результат за понад два роки та перше за цей час зниження продажів.

Причини падіння

Серед основних причин такого результату – посилення конкуренції на міжнародних ринках, репутаційні втрати, пов'язані з участю Ілона Маска в адміністрації Дональда Трампа, а також політична нестабільність і торговельна напруга, пише TechCrunch, передає 24 Канал.

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Tesla попередила, що нові мита, запроваджені адміністрацією Трампа, зокрема щодо Китаю, можуть негативно вплинути на енергетичний бізнес компанії.

Ставки на новий електрокар від Tesla

Попри слабкі результати, акції Tesla зросли, оскільки інвестори зосередилися на анонсі нового доступного електромобіля, виробництво якого має стартувати вже в червні. Компанія повідомила, що нова модель буде виготовлятись на тих самих виробничих лініях, що й Model Y і Model 3.

Водночас Tesla визнала, що лінійка електромобілів застаріває, Cybertruck не став масовим хітом, а ставка Маска на роботаксі все ще не має технічного підґрунтя – автономність авто не доведена. Проте компанія планує вже в червні запустити перший сервіс роботаксі в Остіні.

Цікаво, що з 409 мільйонів доларів прибутку 595 мільйонів доларів Tesla отримала від продажу податкових кредитів. Без них компанія зазнала б збитків.