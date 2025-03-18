PepsiCo купує бренд корисних напоїв за 2 мільярда доларів

Американський харчовий гігант PepsiCo придбає бренд Poppi, виробника пребіотичних газованих напоїв, за 1,95 мільярд доларів. Це рішення є частиною стратегії компанії щодо розширення присутності у сегменті здорових напоїв.

Деталі угоди

Чиста ціна покупки становить 1,65 мільярд, враховуючи податкові пільги у розмірі 300 мільйонів долаарів. PepsiCo не розголошує додаткових деталей угоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому PepsiCo купує Poppi

Попит на традиційні газовані напої падає, оскільки споживачі, особливо молодь, дедалі частіше обирають корисніші альтернативи.

Зростання сегмента здорових напоїв стимулює великі корпорації розширювати свої портфелі.

Довідково. Poppi поєднує пребіотики, фруктовий сік та яблучний оцет, створюючи низькокалорійний напій із менш ніж 5 грамів цукру на порцію.

PepsiCo та конкуренція на ринку здорових напоїв

PepsiCo прагне посилити свої позиції у сегменті корисних напоїв, адже зростання цін на традиційні газовані напої та снеки впливає на їхній попит. Цього року акції PepsiCo зросли на 1,5% на тлі новин про придбання Poppi.

Конкуренти, такі як Celsius Holdings та Keurig Dr Pepper, також активно інвестують у ринок здорових напоїв, купуючи менші компанії.

Популярність Poppi

За даними BNP Paribas, роздрібні продажі Poppi за 12 тижнів до 22 лютого 2025 року зросли на 122% у порівнянні з минулим роком. Попри зростання, бренд займає лише 1% ринку безалкогольних газованих напоїв.

PepsiCo робить ставку на здоровий спосіб життя та інноваційні продукти, що допоможе їй зберегти лідерство у мінливих споживчих трендах.