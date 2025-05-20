У скільки оцінили угоду

За право розробляти й комерціалізувати препарат Pfizer одразу виплатить 1,25 мільярда доларів авансом, а загальна сума потенційної угоди може сягнути 6,05 мільярда доларів, включно з бонусами та інвестиціями, про це ідеться у повідомленні пресслужби, передає 24 Канал.

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Що відомо про препарат

Довідково. SSGJ-707 – це експериментальний препарат нового покоління, що одночасно впливає на дві ключові мішені в організмі – PD-1 і VEGF, посилюючи імунну відповідь та гальмуючи ріст судин у пухлинах.

Ліки нині проходять клінічні випробування в Китаї для лікування недрібноклітинного раку легень, метастатичного колоректального раку та гінекологічних пухлин.

Очікується, що у 2025 році 3SBio розпочне дослідження III фази в Китаї. У разі успіху, компанія отримає додаткові 4,8 мільярда доларів бонусних виплат і долю в майбутніх прибутках.

Скільки планує інвестувати Pfizer

Крім того, Pfizer планує інвестувати 100 мільйонів доларів у 3SBio, а також організувати виробництво SSGJ-707 на території США – у Північній Кароліні та Канзасі.

На тлі оголошення угоди акції 3SBio зросли на 36,4% на Гонконгській біржі у вівторок.