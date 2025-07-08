Політичні амбіції Маска б'ють по Tesla: інвестори тікають, акції падають

Попри свою впливовість, бізнес-імперія Ілона Маска дедалі більше здається вразливою. Усе через публічну суперечку з президентом США Дональдом Трампом і намір створити власну політичну силу.

Політичні амбіції Маска б'ють по Tesla

Подібні заяви Маска спровокували хвилю обурення серед інвесторів. Під загрозою також і держзамовлення для компаній Tesla й SpaceX, пише Axios, передає 24 Канал.

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Акції Tesla знову зазнали різкого падіння після того, як Маск заявив про намір заснувати нову політичну силу – "Американську партію". Він пообіцяв, що вже у 2026 році зможе провести її представників до Конгресу США.

Конфлікт із Трампом та політичні амбіції вже коштували Маску майже 20 мільярдів доларів особистого капіталу, а його інвесторам – понад 100 мільярдів доларів.

"Хоча бізнесмен і далі утримує статус найбагатшої людини у світі, дедалі більше гравців на ринку починають сумніватися у його стратегічній зосередженості", – ідеться у статті.

Інвестори занепокоєні

Інвестори, які раніше сподівались на лояльність уряду США до Tesla та безперебійне фінансування SpaceX, тепер змушені переосмислити перспективи. Засновниця інвестфонду Spear Invest Івана Делевська, наприклад, нещодавно продала свої акції Tesla, пояснюючи це політичними ризиками. Мовляв, "попри великі можливості, загрози стали занадто значними".

Аналітик Джед Доршаймер підкреслив, що інвестори вже втомилися від "відволікань Маска" в момент, коли компанії найбільше потребують його уваги. Його повернення в політику багато хто вважає хибним кроком.

Після попередніх заяв Маска про вихід із політики, ринок відгукнувся позитивно, та як тільки мільярдер знову заговорив про політичні амбіції, акції знову обвалились.

"Ми хочемо бачити увагу Маска до запуску роботаксі, а не до нових політичних проєктів", – додав Доршаймер.