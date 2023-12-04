У Польщі збільшується кількість українських підприємців
Українці складають майже половину іноземних підприємців, які ведуть несільськогосподарську діяльність у Польщі. Найчастіше українці реєструються як ФОПи.
Нині в Польщі вже понад 46 тисяч іноземців, які ведуть підприємницьку діяльність, і вона динамічно зростає.
Іноземці як підприємці мають ті самі права в ZUS, що й громадяни Польщі, але також і ті самі обов’язки. Наприклад, при створенні ФОП вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги, внесків на пільгових умовах або невеликої допомоги ZUS.
Водночас повинні зареєструватися та у відповідний час знімати себе з соціальне страхування, реєструвати та знімати з реєстрації свою компанію, а також вчасно розраховуватися та сплачувати внески, — каже регіональний прес-секретар ZUS в Оподьському воєводстві Себастьян Щурек.
Кількість застрахованих у ZUS на кінець вересня цього року становила 16 мільйонів 184 тисячі осіб, тобто на 41 тисячу більше, ніж роком раніше.
6,9% від загальної кількості застрахованих мали іноземне громадянство.
Найбільше підприємців — серед українців
21,6 тисячі платників вказали при реєстрації громадянство України. Ще рік тому українці становили третину іммігрантів-підприємців, а зараз — майже 47 відсотків.
Осінні дані ZUS показують, що більшість людей із закордонними паспортами ведуть бізнес у найбільших польських агломераціях.