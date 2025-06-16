Польські бізнеси відбудовують Україну: Мінекономіки повідомляє про 3000+ компаній

До проєктів відбудови України залучені понад 300 польських компаній. Співпраця між країнами лише поглиблюється.

Українці відкривають бізнеси в Польщі

Так, кожен десятий новий бізнес, зареєстрований у Польщі у 2024 році, відкрили – українці. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністерка України, Міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

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За словами Свидоренко, потенціал для поглиблення співпраці залишається надзвичайно великим.

Україна зацікавлена в більшому залученні приватного польського бізнесу до роботи з українськими виробниками та в польських інвестиціях в нашу економіку,

– зазначила Свидоренко.

Поляки інвестують в Україну

Міністерка зустрілася з польською делегацією на чолі з Міністром розвитку та технологій Республіки Польща Кшиштофом Пашиком. У ході зустрічі обговорили поглиблення економічної співпраці, а також наступні кроки, які сприяли б залученню інвестицій в економіку нашої країни, та участь польського бізнесу у післявоєнному відновленні.

Зокрема, практичні аспекти залучення інвестицій у межах Ukraine Investment Framework — ключового інструменту ЄС для підтримки проєктів відновлення в Україні.

Україна запросила Польщу приєднатися до Альянсу МСП, визнаючи активну підтримку, яку Польський банк регіональної економіки (BGK) надає українським малим та середнім підприємствам. Очікується, що це оголошення буде зроблено під час майбутньої конференції URC-2025.

Сторони також домовилися організувати низку зустрічей, під час яких польському бізнесу, презентують інвестиційні можливості у пріоритетних секторах і програми сприяння та підтримки інвестицій.