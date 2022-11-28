Асоціація ритейлерів України (RAU) закликає владу та банки зберегти діючі ставки для торгових мереж до завершення воєнного стану. Якщо у грудні вартість послуг еквайрингу підвищать, то це буде вже третім зростанням ставок за час повномасштабної війни.

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Ритейлери закликають уряд не підвищувати ставки еквайрингу

У RAU зазначають, що з розумінням ставляться до ситуації, в якій нині перебуває весь бізнес унаслідок вторгнення Росії на територію України. Проте, Асоціація просить уряд посприяти у продовженні банками пільгових умов дії еквайрингових ставок для роздрібних мереж до завершення дії воєнного стану.

Довідка. Еквайринг – діяльність фінустанови, що охоплює здійснення розрахунків з підприємствами торгівлі або послуг за операціями з використанням платіжних карток через POS-термінали, тобто здійснення та обслуговування безготівкових платежів.

Зауважимо, що на початку повномасштабної війни системи Visa та Mastercard ухвалили рішення про зниження міжбанківської комісії (інтерчейндж) до рівня 0% для всіх транзакцій всередині України до 31 березня 2022 року, а також про скасування транзакційних комісій для банків-еквайрів та банків-емітентів з внутрішніх операцій.

У березні та вересні, на тлі падіння товарообігу та ліквідності торгових мереж, відбулось підвищення ставок еквайрингу банками, унаслідок чого бізнес був змушений здійснити перерозподіл видатків та збільшити суми на оплату безготівкових послуг.

Фінансовий стан торгових мереж погіршився із настанням осені, коли бізнес почав вимушено закуповувати генератори для безперебійної роботи під час відключень електроенергії. За даними RAU, на закупівлю пристроїв кожен продуктовий ритейлер витратив до 100 мільйонів гривень, і це без урахування утримання та обслуговування генераторів, що є у 3 – 4 рази дорожчим, ніж централізоване електропостачання.

Крім того, з 1 січня 2023 року всіх торговців зобов'язали забезпечити безготівкові розрахунки за продані товари та надані послуги.

Тобто, попри воєнний стан у країні, соціальну напругу серед населення, держава встановлює більш жорсткі правила діяльності для бізнесу, що вимагають додаткових фінансових витрат із коштів, яких на сьогодні катастрофічно не вистачає,

– наголошують в Асоціації.

До слова, тому RAU просить зберегти чинні станом на сьогодні ставки еквайрингу упродовж дії воєнного стану задля стабільності цін для споживачів та підтримки фінансового стану української галузі ритейлу.

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