Товари тепер їдуть інакше: як змінилася робота великих супермаркетів в Україні

Українські супермаркети поступово переходять на нову модель постачання товарів, яка відрізняється від звичної централізованої системи. Через це покупці вже можуть помічати зміни в асортименті магазинів, хоча масового дефіциту продукції на полицях немає.

Як раніше працювала логістика

До ударів Росії по бізнесу логістика великих торговельних мереж традиційно будувалася навколо централізованих складів. Виробники звозили продукцію до логістичних центрів, а вже звідти ритейл розподіляв товари між магазинами залежно від попиту, пише "Дім".

Однак ця модель суттєво змінилася. Економічний експерт Олег Пендзин каже, що торговельні мережі були змушені перебудувати систему постачання та перейти до більш прямої взаємодії між виробниками й окремими магазинами.

Великі логістичні центри, про які ми говоримо, стали цілями нашого ворога. Тобто він б'є по великих об'єктах. А логістичний центр – це, як правило, величезний дах, під яким збирають чимало товарних позицій,

– говорить експерт.

За словами Пендзина, йдеться приблизно про 90% сучасних товарних і продовольчих складів торговельних мереж, які були знищені.

Чому в супермаркетах змінився асортимент

Нова система впливає і на те, які саме товари покупці бачать на полицях.

До речі, ви можете помітити, коли ходите супермаркетами, що звичний асортимент товарів змінився: зʼявилися нові позиції, а деякі зникли. І це не через дефіцит, а тому, що до конкретного виробника прив'язали конкретний магазин,

– пояснює експерт.

Тобто зникнення певного товару не обов'язково означає, що його немає в Україні або виробник припинив його випускати. Причина може бути значно простіша: конкретна мережа або магазин наразі працює з іншим постачальником. Через це покупці можуть помічати:

появу нових торгових марок або товарних позицій;

зникнення частини звичного асортименту;

різний вибір товарів у магазинах однієї мережі;

більшу залежність конкретного магазину від окремих постачальників.

Чи означає це дефіцит товарів

Перебудова логістики створює для ритейлу додаткові складнощі. З одного боку, пряма прив'язка виробника до магазину спрощує доставку, оскільки товару не потрібно проходити через великий централізований склад.

З іншого боку, така система менш гнучка. Якщо в одному магазині різко зріс попит на певний товар, ритейлу складніше швидко перекинути його запаси з іншої торгової точки. Попри це, наразі покупці не спостерігають масового спорожнення полиць і дефіциту продуктів.

Нагадаємо, що ліміт на купівлю окремих продуктів уже з'явилися в деяких українських супермаркетах. Йдеться передусім про продукти повсякденного попиту – цукор, олію, крупи, борошно, макаронні вироби, сіль, яйця тощо.

Однак у Міністерстві аграрної політики та продовольства вважають, що вводити такі обмеження наразі зарано. Рішення про ліміти не обговорювалося з профільними відомствами. Через це держава поки не може повною мірою оцінити, як такі обмеження впливають на поведінку покупців.