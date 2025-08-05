Які стратегічні рішення прийнято?

Співзасновник і CEO Угур Шахін повідомив про важливі кроки у цьому напрямі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel. Один із ключових моментів – партнерство з американською Bristol Myers Squibb, що передбачає спільну розробку та комерціалізацію експериментального антитіла BNT327.

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Зауважте. У межах цієї угоди вже у третьому кварталі Biontech отримає 1,5 мільярд доларів авансом.

Які практичні кроки здійснено?

Наразі компанія запустила або запланувала понад 20 клінічних випробувань, які охоплюють понад 10 типів злоякісних пухлин. Цього року стартує фінальна, третя фаза дослідження нового препарату для лікування агресивного раку грудей, а також тривають пізні етапи випробувань ліків від раку легенів.

Ще один важливий крок – поглинання Curevac, компанії-конкурента з Тюбінгена, за 1,25 мільярдів доларів. Це має посилити позиції Biontech у сфері мРНК-технологій, які стали основою і COVID-вакцини, і майбутніх онкопрепаратів.

З COVID-вакцинами завершено?

Попри зниження попиту на вакцини проти коронавірусу, компанія не зупиняє цей напрям. Навпаки, у серпні в ЄС вийде нова вакцина, адаптована до актуального штаму, створена спільно з Pfizer. Водночас у США вона ще чекає на схвалення.

Biontech також суттєво нарощує інвестиції в R&D – у 2025 році витратить 2,6–2,8 мільярдів євро на розробки, що перевищує показники минулого року (2,3 мільярди євро).

Важливо. Це свідчить про те, що фінансові показники компанії покращуються, адже доходи за другий квартал зросли до 260,8 мільйонів євро (у 2024 році було 128,7 мільйонів), а збитки скоротилися більш ніж удвічі – з 808 мільйонів до 386,6 мільйонів євро.