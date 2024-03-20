Новий завод Rheinmetall поблизу України

У Європі зрозуміли, що Росія ніколи не змінить свого загарбницького настрою, тому почали бити на сполох та планувати посилення оборони. Підігрівають ситуацію вибори у США, де перемогу може здобути Дональд Трамп, який заявляв, що "припинить війну за один день", маючи на увазі відсутність допомоги від Америки для України.

Цікаво Роздрібна торгівля: у чому секрети стійкості цього виду бізнесу та які переваги для підприємців

Представники німецького виробника озброєння Rheinmetall прибули до Румунії, щоб обговорити будівництво нового об'єкта. Компанія планує розмістити тут завод, на якому буде виготовляти порох.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Як повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, сучасний завод повинен обслуговувати потреби європейських армій. Проєкт заводу був розроблений спільно з Єврокомісією, вартість реалізації проєкту складе 400 мільйонів євро, 47 з яких надасть Європа.

Це буде найсучасніший пороховий завод у Румунії. Наразі у стадії реалізації перебувають кілька контрактів,

– розповів Чолаку.

Завод збудують у місті Фегераш-Вікторія на площі 300 гектарів. Чолаку не вірить, що Росія може напасти на Румунію, адже країна є членом НАТО, а на її території перебувають іноземні війська. Однак він наголосив, що його країна виготовляє замало зброї за стандартами Альянсу, тож варто почати активну роботу у цьому напрямку.