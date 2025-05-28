Гучна угода на 1 мільярд доларів: що зміниться в Rhode і чи залишиться Бібер обличчям бренду
- Бренд Rhode, заснований Гейлі Бібер, купить компанія Elf Beauty за 1 мільярд доларів, але Бібер залишиться обличчям і стратегічним радником бренду.
- Elf Beauty завдяки угоді вийде в преміальний сегмент, пропонуючи якісну косметику для ширшої аудиторії, а Rhode планує розширення в Sephora у США, Канаді та Великій Британії.
Бренд косметики та догляду за шкірою Rhode, заснований Гейлі Бібер, купить американськакомпанія Elf Beauty за суму, що може сягнути 1 мільярд доларів. Але попри зміну власника, Бібер не йде з бренду – вона залишиться його обличчям та активною частиною команди.
Чи залишиться Бібер біля керма
Згідно з інформацією Reuters, Гейлі Бібер після завершення угоди стане стратегічним радником Rhode і продовжить впливати на розвиток бренду, який з моменту запуску у 2022 році став справжнім феноменом у соцмережах, інформує 24 Канал.
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Зауважте. Успіх Rhode багато в чому завдячує саме харизмі й впливу засновниці – зокрема вірусним ліп-бальзамам, які стали бестселерами TikTok.
Що відомо про нову стратегію розвитку
Компанія Elf Beauty, відома своєю доступною декоративною косметикою, завдяки цій угоді вийде у преміальний сегмент. За словами CEO Elf Таранга Аміна, об'єднання з Rhode допоможе зробити якісну, "преміальну красу" ще доступнішою для ширшої аудиторії.
У 2023 році бренд Rhode заробив понад 212 мільйонів доларів, а восени планує розширення в Sephora у США, Канаді та Великій Британії. Очікується, що фінальне закриття угоди відбудеться у другому кварталі 2026 фінансового року.
Отже, Гейлі Бібер не прощається з брендом, який сама створила, а переходить до нової ролі, яка дозволить їй залишатися креативним двигуном успіху Rhode.