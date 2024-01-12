Росія імпортувала з Заходу майже третину військових технологій у 2023 році

Минулого року Росія купила близько третини своїх важливих військових компонентів в інших країнах, основними з яких є США і їх союзники. Це стало можливим завдяки зовнішнім виробничим можливостям в державах з менш суворими правилами експорту.

Що імпортує Росія

Усього за рік Росія купила товарів на суму близько 7,3 мільярди доларів, і більшість з них були вироблені в країнах, що не входять до коаліції під експортним контролем США. Найбільша частина цих товарів (приблизно 1,9 мільярда доларів) була закуплена у Китаї.

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Серед цих товарів були різні компоненти, такі як:

напівпровідники;

комп'ютерні частини;

електроніка;

деталі для автомобілів і підшипники.

Більшість цих товарів була виявлена у російській техніці на полі бою українськими чиновниками.

Хто постачає військові технології в Росію

Аналіз також показує, що Китай відіграв важливу роль у постачанні товарів в Росію, включаючи товари, вироблені компаніями за межами коаліції під експортним контролем США. Багато товарів було вироблено в країнах, що мають глибокі партнерські відносини з Росією.

! Технологічні компанії часто мають виробничі підрозділи в Азії, але ці фабрики повинні дотримуватися таких суворих заходів експортного контролю, як і в їхніх домашніх країнах.

Дані свідчать, що товари продавалися до Росії через посередників і дистриб'юторів. Наприклад, американська компанія Analog Devices, яка виробляє мікросхеми, збільшила імпорт своєї продукції до Росії зі 123 мільйонів доларів у 2021 році до 269 мільйонів доларів за перші дев'ять місяців 2023 року.

Багато з цих чипів були позначені як вироблені у США, Китаї та Малайзії, і вони використовувалися в російських дронах і ракетах, що були використані проти України.

Компанія Analog повідомила, що припинила продажі в Росію та Білорусь і вела переговори зі своїми постачальниками, щоб зупинити постачання їхньої продукції в ці регіони.