Згоди на диверсифікацію вже досягнуто

Цього року Алроса скоротила кількість заступників гендиректора, урізала фонд оплати праці на 10% та тимчасово призупинила видобуток на малорентабельних активах. Як пояснив гендиректор Павло Мариничев російським ЗМІ компанія залишається алмазною, але згоди акціонерів на диверсифікацію вже досягнуто, передає 24 Канал.

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Першим кроком став викуп золоторудного родовища Дегдекан у Магаданській області у компанії Полюс. Очікується, що щорічний видобуток на об'єкті складе 3,5–5 тонн золота.

Введення в експлуатацію заплановане на 2028 рік після оновлення техніко-економічного обґрунтування.

Паралельно Алроса:

проводить геологорозвідку в Якутії;

розглядає спільні проєкти з Росатомом на Чукотці;

досліджує наявність поліметалів на своїх ділянках у Якутії.

Як зазначили в компанії, такі кроки мають посилити фінансову стабільність та зменшити залежність від волатильності алмазного ринку.