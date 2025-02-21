Meta скорочує витрати на співробітників, щоб вкладати в штучний інтелект
- Meta скорочує витрати на співробітників, зменшуючи щорічний розподіл опціонів на акції майже на 10%.
- Компанія інвестує мільярди доларів у розвиток штучного інтелекту.
Meta ухвалила рішення скоротити витрати на більшість співробітників. Йдеться про винагороди на основі акцій.
Чому Meta скорочує витрати на співробітників зараз
При цьому, Meta зараз вкладає мільярди доларів у розвиток штучного інтелекту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Meta скоротила щорічний розподіл опціонів на акції на майже 10% для більшості своїх співробітників. Потрібно розуміти, що це декілька десятків тисяч працівників.
Водночас ще торік компанія здійснила масштабні інвестиції у ШІ.
Зверніть увагу! Інвестиції здійснюються у проєкти та інфраструктуру штучного інтелекту.
Генеральний директор компанії Марк Цукерберг висловив сподівання, що інвестиції у штучний інтелект почнуть окупатися вже цьогоріч.
Потрібно розуміти, що сфера діяльності Meta – висококонкурентна. Головними конкурентами цієї корпорації є OpenAI і Microsoft.
Зауважте! У 2025 році акції Meta зросли на майже на п'яту частину. Це рекордний рівень.