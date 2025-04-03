Акции Adidas, Puma и Nike резко упали из-за новых пошлин США

Акции крупных брендов спортивной одежды, в частности Adidas, Puma и Nike, понесли значительные потери после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт из нескольких стран.

Акции брендов обвалились

Как сообщает Reuters, акции Adidas снизились более чем на 10%, опустившись до 197,4 евро. Puma понесла потери на 9,3%, ее акции торгуются по 20,72 евро, передает 24 Канал.

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Справочно. В частности, пошлины на товары из Вьетнама будут составлять 46%, из Индонезии – 32%, а из Китая – 34%.

Согласно данным Der Aktionär, около 39% продукции Adidas производится именно в этих странах, что объясняет такую резкую реакцию на новые тарифы.

Значительные проблемы возникли и у Nike, чья продукция на 95% производится во Вьетнаме, Индонезии и Китае. Ее акции упали на 9%, до 54,41 евро.

Конкурирующие производители спортивной одежды как вот, Lululemon (LULU.O, Skechers (SKX.N), Under Armour (UAA.N), производителем Hoka Deckers (DECK.N) и On Holding, тоже упали на 8% – 15%.

Более того, пострадали и ритейлеры, которые полагаются на азиатские фабрики. В частности, акции американских Walmart (WMT.N) и Amazon (AMZN.O) упали примерно на 6% и 5% соответственно, в то время как акции шведской H&M (HMb.ST), которая поставляет продукцию из Китая и Бангладеш, упали на 4,5%, а Zara Inditex (ITX.MC) – на 3%.

Массовая продажа акций

Инвесторы активно распродают акции из-за опасений, что новые пошлины приведут к повышению расходов и снижению прибыльности компаний.

Канцлер Германии Олаф Шольц решительно раскритиковал политику США, назвав ее "абсолютно неправильным решением и атакой на мировую торговую систему". Он добавил, что в результате этого не будет победителей.