Alibaba планирует инвестировать в ИИ: чего пытается достичь коммерческий гигант

Акции компании Alibaba, которые котируются на бирже в Гонконге, выросли на 14,6%. Этот скачок произошел после заявления Alibaba об "агрессивных" инвестициях в искусственный интеллект.

Alibaba будет агрессивно инвестировать в искусственный интеллект

В частности генеральный директор Эдди Ву сказал, что в ближайшие три года технологическая группа потратит на облачную инфраструктуру и искусственный интеллект больше, чем за последние 10 лет, пишет 24 канал со ссылкой на Financail Times.

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Alibaba стала тратить больше средств Так общие капитальные расходы компании в 2024 году составили 72,5 миллиарда юаней (10 миллиардов долларов). А это больше, чем 24 миллиарда юаней в 2023 году. Дело в том, что Alibaba увеличила расходы на приобретение процессоров и инфраструктуры. Это связано с обучением больших языковых моделей.

Эдди Ву сказал, что "первоочередной целью" компании является "преследование" искусственного общего интеллекта. То есть Alibaba ищет тот ИИ, что способен к критическому мышлению как и человек.

В компании также сообщили, что вскоре запустят модель глубокого рассуждения. Alibaba ставит целью конкурировать с последними моделями DeepSeek и OpenAI. Именно они имеют аналитические возможности для решения сложных задач.

Обратите внимание! Запланированное увеличение расходов Alibaba на искусственный интеллект происходит после заявления о 8-процентном росте доходов до 280 миллиардов юаней (38,4 миллиарда долларов) в последнем квартале 2024 года. А это самым быстрым ростом доходов за последний год.